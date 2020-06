Mozer assume comando técnico do Fátima

O brasileiro Mozer, antigo jogador do Benfica, é o novo treinador do Fátima. Aos 59 anos, o ex-defesa central regressa ao nosso país para assumir os destinos da formação do Campeonato de Portugal, sucedendo no cargo a Marco Bicho, isto depois de ter sido o técnico da Naval em 2011 e do Pinhalnovense na temporada seguinte.