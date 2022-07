Nandinho assina pelo Lusitânia Lourosa

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Nandinho, lateral-esquedo de 25 anos, é o mais recente reforço do Lusitânia Lourosa. O jogador assinou contrato válido por uma temporada, numa contratação que se insere na estratégia que visa o regresso à Liga 3, depois do clube não ter evitado a descida ao Campeonato de Portugal.O futebolista representou o Länk Vilaverdense na última temporada, precisamente no Campeonato de Portugal, tendo realizado 16 jogos e marcado dois golos.