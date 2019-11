Nélson Pinhão deixa Torreense

Nélson Pinhão já não é jogador do Torreense. O guarda-redes português de 25 anos assinou no início da temporada pelo clube da Série C do Campeonato de Portugal mas anunciou esta quarta-feira a saída por "motivos profissionais"."Agradeço de coração a forma como fui recebido e tratado até aqui! Aos grandes adeptos, um muito obrigada por acompanharem a equipa desta forma, mostrarem-se sempre presentes e apoiantes! Ao Torreense desejo muita sorte e que o futuro se enquadre nos objetivos! Obrigada e vamos lá caminhar em busca do rumo certo!", reiterou o guardião através das redes sociais.Pinhão conta 12 jogos oficiais na presente época depois de ter sido decisivo na subida inédita do Vilafranquense à 2ª Liga em 2018/19.A baliza da equipa agora dirigida por Quim Berto fica entregue a Joel Tomé e Ricardo Campos.