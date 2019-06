Nélson Pinhão: «Tínhamos quase a certeza que íamos subir de divisão depois do que passámos»

Nélson Pinhão foi um dos heróis de domingo. O guarda-redes do Vilafranquense defende um penálti de Carlos Daniel e ajudou a colocar a equipa de Vila Franca de Xira na 2ª Liga. Com um sabor especial por ser um homem da terra."Herói? Herói somos todos. Não sou eu. Apenas me atirei para o lado da bola. Não me sinto herói. É o culminar da época e sabe melhor assim. Tínhamos quase a certeza que íamos subir de divisão. Depois de tudo que o passámos, este plantel merecia isto! Felizmente foi o que aconteceu", reiterou o guardião, de 25 anos, a, que ainda desconhece o futuro quando instado ao que poderá ocorrer agora na 2ª Liga.Não sei se estarei na próxima época, se jogo ou não", vincou o jogador que esteve na primeira época do Vilafranquense a apostar forte para subir, já com Rodolfo Frutuoso à frente da SAD, em 2013/14. Depois disso, Pinhão acompanhou o Vilafranquense em 2016, altura em que deixou o emblema ribatejano para ingressar no Casa Pia, precisamente o próximo adversário. "O Jamor vai ser só uma festa. Iremos lá para ganhar mas apenas inseridos numa festa. O importante era a subida com a U. Leiria e foi o que aconteceu", afirmou, acreditando que "para a festa ser bonita estará Vila Franca em peso" no Estádio Nacional.