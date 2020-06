Nelson Sol e Vítor Gonçalves reforçam U. Madeira

Os responsáveis unionistas querem atempadamente fazer uma equipa que lhes permita vencer a competição regional que irão disputar, sob a designação de Associação Desportiva União da Madeira.





Desta feita, foi o sector intermediário que de só vez assegurou mais duas caras novas. Nelson Sol (ex: AD Porto da Cruz) e Vítor Gonçalves (ex: Andorinha) vão estar às ordens do técnico Bruno Abreu que terá a difícil missão de formar uma equipa competitiva e "obrigada" a vencer, de forma a poder aspirar regressar aos campeonatos nacionais o mais rápido possível.É nesse sentido que os dirigentes azuis e amarelos estão a apostar em atletas com experiência nos regionais madeirenses.