Nogueirense-Vilafranquense, 2-2: Empate vale liderança ribatejana no fim da 1ª volta

Nogueirense e Vilafranquense empataram em Nogueira do Cravo a dois golos na 17ª e última jornada da primeira volta da Série C do Campeonato de Portugal. O jogo que deu a liderança aos ribatejanos face à vitória da União de Leiria (0-2) na casa do BC Branco começou com um golo dos da casa logo ao primeiro minuto.João Freitas fez um autogolo mas a formação de Vasco Matos não baixou os braços e ainda na primeira parte operou uma reviravolta. Wilson converteu de penálti o 1-1 e João Vieira, reforço confirmado esta semana, fez o 1-2 e estreou-se da melhor forma com a camisola do Vilafranquense.Já no segundo tempo, o Nogueirense rebateu as oportunidades que a equipa do Cevadeiro tinha conseguido na primeira parte. Nélson Pinhão cometeu penálti que Mário Jorge haveria de converter e estabelecer o 2-2 final mas até ao fim ainda houve muito jogo. Pinhão evitou mesmo a vitória do Nogueirense vendo, por exemplo, Victor Nwani enviar uma bola ao poste.Conta feitas, o Vilafranquense chega à liderança da prova com 35 pontos e com cinco equipas na frente separadas por apenas dois pontos. A União de Leiria tem agora 35, mais um do que o BC Branco. Sintrense e Anadia têm ambos 33 pontos.Luís Pedro; Lionel, Kaique, Luis Demanthê, Luís Henriques e Álvaro Milhazes; Mário Jorge, Douglas e Zito; Milton e Victor Nwani.João PiresNélson Pinhão; Jorge Bernardo, João Freitas, Diogo Izata e Paulo Antunes; Tiago Mota, Lucas Morelatto e Igor Villela; Wilson, Stehb e João Vieira.Vasco MatosJoão Freitas (1' p.b.), Wilson (26' pen.), João Vieira (32') e Mário Jorge (67' pen.)