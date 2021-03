Números recentes do Sp. Espinho fazem acreditar na permanência

O Sp. Espinho continua na luta pela permanência no Campeonato de Portugal. A duas jornadas do final da competição, a equipa de Bruno China agarra-se à boa forma recente para acreditar que o objetivo da temporada está ao seu alcance.





Após a mudança de treinador e cumprido o habitual período de adaptação, os Tigres somam nove jornadas dignas de registo: 18 pontos conquistados (só superados pelo Valadares, com 19) e o melhor registo defensivo da Série D nesta fase, com apenas três golos sofridos.O Sp. Espinho vai ainda medir forças com Lourosa e Lusitano Vildemoinhos, confiante de que pode alcançar a permanência. Após um arranque de temporada atípico (sete pontos em 9 jornadas), a mudança técnica trouxe a estabilidade desejada e os bons resultados apenas não se refletiram numa subida mais acentuada na tabela classificativa porque alguns dos adversários diretos também somaram vitórias importantes.A equipa técnica liderada por Bruno China já festejou triunfos diante de S. João de Ver, Vila Cortez, Castro Daire, Águeda e Valadares, soma sete rondas sem perder e sofreu apenas um golo nas últimas cinco jornadas. Números que dão confiança aos jogadores - confiaram nas novas ideias e nunca viraram a cara à luta - para atacar o que falta do campeonato e que refletem o bom trabalho desenvolvido até aqui.