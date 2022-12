Nuno Andrade deixa comando do Maria da Fonte

Nuno Andrade já não é treinador do Maria da Fonte. O técnico de 34 anos não resistiu aos maus resultados – o emblema da Póvoa de Lanhoso ocupa o último lugar da Série A do Campeonato de Portugal com apenas sete pontos em 11 jornadas – e chegou a acordo com o emblema da Póvoa de Lanhoso para a rescisão do contrato.O novo técnico, que deve ser revelado entre hoje e amanhã, tem estreia marcada para o próximo domingo, na deslocação ao terreno do Monção.O Sport Clube Maria da Fonte vem informar que chegou a acordo com o mister Nuno Andrade e restante equipa técnica para a cessação do contrato desportivo com efeitos imediatos.O clube agradece à equipa técnica que agora cessa funções, pelo trabalho desenvolvido ao longo do último ano e meio e deseja sucesso para o seu futuro profissional.O novo treinador e restante equipa técnica serão apresentados nas próximas horas.