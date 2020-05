Nuno Barreto e Andrew Melim são reforços do U. Madeira

O plantel do "novo União" continua a ganhar forma. Os responsáveis da Associação Desportiva União da Madeira anunciaram mais dois reforços para a próxima temporada.





Para o sector defensivo contrataram Nuno Barreto, de 28 anos, oriundo do CF Caniçal e que na época anterior representou a AD Machico.Ainda no Caniçal, os unionistas garantiram também a aquisição do médio Andrew Melim, futebolista de 28 anos e que também já vestiu as cores da equipa de Machico.O técnico Bruno Abreu vê assim o seu grupo trabalho reforçado com mais dois elementos experientes na competição regional madeirense.