Nuno Costa assume o comando técnico do Ferreiras

Nuno Costa será o treinador do Ferreiras na época 2019/20, anunciou o clube, que participou na Série D do Campeonato de Portugal, tendo muito cedo ficado com o destino traçado, a descida.O objetivo, na próxima temporada, passará por lutar pelos primeiros lugares na 1.ª Divisão da AF Algarve e Nuno Costa contará com a colaboração de Bruno Proença (adjunto) e de Luís Costa (treinador de guarda-redes).Nuno Costa, que conta no seu currículo com uma Taça do Algarve e uma Supertaça do Algarve, esteve esta época ao serviço do Silves, a equipa sensação da Taça de Portugal, acabando por sair devido ao percurso abaixo das expetativas na 1.ª Divisão da AF Algarve.