Nuno Kata já não é treinador do Fátima. O clube que disputa o Campeonato de Portugal comunicou esta terça-feira ter chegado a acordo com o técnico "para uma saída amigável".Em comunicado, o Fátima deseja as maiores felicidades e sucessos desportivos ao técnico: "Na certeza que esta porta nunca se fecha para uma pessoa com tamanha ética, dedicação e sobretudo um excelente profissional", pode ler-se.O clube refere ainda que nos próximos dias apresentará o novo treinador."A Centro Desportivo Fátima Futebol, SAD vem por este meio informar que chegou a acordo com o treinador Nuno Kata, para uma saída amigável da nossa estrutura técnica. Ao Kata desejamos as maiores felicidades do mundo, bem como os maiores sucessos desportivos, na certeza que esta porta nunca se fecha para uma pessoa com tamanha ética, dedicação e sobretudo um excelente profissional. Foi pouco mais de um ano e cinco meses que voltou a esta casa o antigo capitão da nossa equipa e que na primeira época ao serviço desta casa fez um trabalho considerado por todos irrepreensível.Aproveitamos o presente comunicado para informar que nos próximos dias será apresentado um novo treinador."