Nuno Oliveira e o jogo da Taça de Portugal: «O prémio dos prémios era eliminar o Sporting»

Nuno Oliveira, treinador do Belenenses, mostrou-se entusiasmado com o jogo de amanhã para a Taça de Portugal, frente ao Sporting. O técnico dos azuis reconhece o favoritismo do adversário, mas não atira a toalha dos azuis ao chão.





"O grande prémio que nós temos neste jogo, mais do que monetário, é podermos jogá-lo. Temos de encarar este desafio com a maior naturalidade possível, sermos iguais a nós próprios e não perdermos a nossa identidade. É importante para as pessoas perceberem que o Belenenses está aqui, está vivo e que está a voltar crescer", explicou o treinador."O prémio dos prémios era eliminar o Sporting e passar à próxima fase.No ano passado, em virtude da pandemia, estivemos impedidos de competir, por isso passámos muito tempo a olhar e a observar este Sporting. 1% de probabilidades para nós chega e se nos tivermos de agarrar com toda a fé do mundo a esse 1%, é isso que vamos fazer. 1%, para nós, chega", prosseguiu.Depois, falou da lesão de Clé. "O Clé voltou da seleção, treinou connosco no primeiro dia e sentiu uma dor, nada de especial. Esteve a trabalhar condicionado e há uma certa dúvida se pode ir a jogo. Se o utilizarmos é porque vai estar a 100%, se não jogar, há outro que vai estar à altura."Mauro Antunes, que na juventude passou 10 anos no Sporting, explica que será um encontro especial. "Naturalmente é um jogo especial, pelo meu passado. O Ricardo Esgaio foi o único jogador do Sporting com quem joguei e sim, já falámos em trocar as camisolas.""Este jogo acaba por ser um prémio para os jogadores, estrutura e adeptos. Este clube merece que estes grandes jogos voltem ao Restelo.O Sporting não tem segundas linhas e, jogue quem jogar, vão dificultar-nos a vida. Defrontar o campeão nacional traz uma ansiedade que não há nos outros jogos. Temos que nos agarrar a esses exemplos de sucesso, acreditar sempre e tentar que seja um bom dia para nós, mas ter noção das diferentes realidades", explicou o médio.