Nuno Pereira reforça meio-campo do Louletano

O médio Nuno Pereira, de 24 anos, trocou a União de Leiria pelo Louletano, quarto classificado da Série D do Campeonato de Portugal.





Com uma longa passagem pelos escalões de formação do Boavista, tendo mesmo chegado a atuar na equipa principal dos axadrezados (em 2013/14), Nuno Pereira possui já considerável experiência no Campeonato de Portugal, ao serviço de Gondomar, Felgueiras, Sousense, Pedras Rubras e, na primeira metade da época em curso, União de Leiria.