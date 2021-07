Nuno Silva e Cleyson são reforços do Moncarapachense

O médio Nuno Silva (ex-Lusitano de Vila Real de Santo António) e o avançado Cleyson (ex-Águia do Vimioso) são os mais recentes reforços do Moncarapachense, que vai participar no Campeonato de Portugal.





O clube algarvio já havia assegurado o concurso do defesa André Dias (ex-Olhanense), do médio Paulo Matos (ex-Pampilhosa) e dos avançados Siriki Camará (ex-Moura), Ebanilson (ex-Alverca) e Yaggo (ex-Esperança de Lagos).João Correia, Afonso Calvinho, Pedro Caeiro, Dembelé, Ivan Francisco e Sérgio Abreu renovaram.