Nuno Soares candidato à presidência do V. Setúbal

O prazo de entrega das listas à presidência do V. Setúbal terminou este domingo e em cima do limite surgiu um terceiro candidato. Depois de Vítor Hugo Valente, o presidente do clube entre dezembro de 2017 e janeiro de 2020, e ainda do ex-empresário Paulo Rodrigues, este domingo apresentou também a sua lista Nuno Soares, um empresário do ramo da construção civil de 45 anos.





Sócio 1232 do Vitória - há 41 anos -, Nuno Soares foi o presidente da comissão da auditoria recentemente levada a cabo no clube e apresenta-se a sufrágio numa lista na qual será Ana Cruz a candidata ao Conselho Fiscal e David Leonardo à Mesa da Assembleia Geral.As eleições para a presidência dos vitorianos decorrem a 18 de outubro e a aprovação das listas será feita já este domingo pela Mesa da Assembleia Geral.