O que provocou o "take it easy" de Jesus? Fafe tem uma ideia...

Jorge Jesus não gostou do barulho que se ouvia no interior do Olímpico de Roma aquando da sua 'flash interview' à SIC Notícias e, enquanto aguardava por uma questão, pediu silêncio e soltou um "take it easy" (tem calma, em português). Ora, aproveitando as imagens que rapidamente se tornaram virais nas redes sociais, o Fafe não perdeu tempo para 'puxar' a brasa à sua sardinha: "Mesmo longe dos estádios, cantar pela AD Fafe é algo que um justiceiro nunca parará de fazer! Domingo voltamos à luta, portanto, takerisi", escreveram na legenda do vídeo partilhado nas redes sociais





