Obikwelu deu aula ao Lusitano de Évora

O plantel do Lusitano de Évora, equipa da Série H do Campeonato de Portugal, recebeu ontem a visita de Francis Obikwelu, antigo velocista e medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Atenas’2004, que deu ao plantel uma aula de treino físico e mental.





“A recuperação dos jogadores de futebol, a estes dois níveis, é muito importante, sobretudo nos dias de hoje, quando há um grande desgaste físico devido ao elevado número de jogos realizados em poucos dias”, disse Obikwelu, à conversa comO detentor dos recordes nacionais dos 100 e dos 200 metros colabora, hoje em dia, com equipas de futebol, essencialmente no treino físico. “O treinador pode dar a melhor tática, mas, se os jogadores não acreditarem, essa tática não ganha jogos”, explica, falando depois do treinador da moda: “Rúben Amorim ainda não é um grande treinador, mas é muito forte, física e mentalmente. Trabalha muito bem e prepara os jogos ao pormenor.”Obikwelu, que revelou ter sido convidado para dar uma palestra sobre treino mental num evento organizado pelo Dinamo Kiev, em agosto, na Ucrânia, falou ainda sobre os valores do atletismo português: “Pedro Pichardo e Patrícia Mamona estão muito fortes e vão no bom caminho.”: Luís Mósca