Oficial: Tozé Mendes é o novo treinador da equipa B do V. Guimarães

O Vitória oficializou esta terça-feira o nome de Tozé Mendes como novo treinador da equipa B, numa equipa técnica que terá como adjuntos Rui Veiga, Leonel Olímpio, João Tiago Ribeiro e Rui Magalhães.Depois de uma experiência na seleção de sub-19 de Malta, tendo mesmo defrontado Portugal no último Europeu da categoria, o técnico vimaranense de 44 anos regressa a um clube que bem conhece, uma vez que já tem no seu historial um título nacional, alcançado precisamente ao serviço do Vitória pelos sub-17.Tozé Mendes assume-se "feliz no regresso a casa" e contribui para essa felicidade o facto de se ter rodeado de "homens em quem deposita total confiança"."Esta era a equipa técnica que queria para me ajudar nesta caminhada. Estou grato por aquilo que fizeram nestes primeiros dias e sei que impuseram um grande nível de rigor, respeito e honestidade no trabalho. Além disso, são homens com muitos anos de casa, que sabem o que é o Vitória e irão ajudar-me a transmitir a mensagem. O Vitória não é melhor nem pior, é diferente", disse aos meios do clube."A nossa principal função é preparar os jogadores para darem a melhor resposta quando forem chamados à equipa A. Para já, e porque ainda estamos numa fase prematura da temporada, estamos focados no trabalho diário e no desenvolvimento da nossa ideia de jogo. Estou muito satisfeito com aquilo que os meus adjuntos me transmitiram sobre o comportamento da equipa", acrescentou ainda Tozé Mendes.