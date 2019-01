Oleiros-Vilafranquense, 1-0: Rafa atira ribatejanos para o terceiro lugar

O Oleiros levou de vencido o Vilafranquense por 1-0 em encontro da 18ª jornada da Série C do Campeonato de Portugal, a primeira da segunda volta da competição.Rafa decidiu o jogo à passagem do minuto 59, na sequência de canto. Os ribatejanos orientados por Vasco Matos tentaram chegar pelo menos ao empate, com Tocantins a entrar pouco depois do golo para o lugar de Ragner, hoje de regresso à equipa após falhar o último jogo por lesão. Mas sem sucesso.Com esta derrota, o Vilafranquense deixa a liderança e cai para o terceiro posto face à vitória do BC Branco sobre o Torreense (1-0) e o empate caseiro da U. Leiria que não foi além do nulo com o Ol. Hospital.Na primeira volta o resultado havia sido bem diferente e ficou envolto em polémica. O Vilafranquense triunfou por 7-0 frente a um Oleiros que se apresentou apenas com nove futebolistas em campo, frutos de vírus que afetou o plantel e das inscrições tardias de atletas.À margem da partida, a formação da AF Castelo enalteceu o fair-play dos vilafranquenses, que apesar da derrota saíram do recinto deixando o "balneário visitante a brilhar".Jogo no Estádio Municipal de Oleiros18ª jornada da Série C do Campeonato de PortugalMarco Pereira (Aveiro);Nélson Cardoso e João HenriquesLuís Farinha; Tiago, Mamadu Djaló, Guilherme Campos, Jimmy, Bruno Carvalho (Michael 79'), André Farinha, Ivan Silva, Ivan Fidalgo (Tak 86') e Rafa (Vilmar 76')Natan CostaNélson Pinhão, Jorge Bernardo, João Freitas, Izata, Paulo Antunes, Tiago Mota, Lucas Morelatto, Ragner (Tocantins 64'); Wilson (Manú 88'), Stehb e João VieiraVasco MatosRafa (59')Izata (88')