Olhanense: Carlo Perrone rendido por Jorge Viegas no comando técnico

O italiano Carlo Perrone cessou funções como treinador do Olhanense, sendo rendido por Jorge Viegas, que desempenhava a função de adjunto.Viegas já esteve no banco nos últimos dois jogos, a comandar a equipa, uma vez que Carlo Perrone cumpriu castigo e acompanhou os encontros a partir da bancada. A derrota caseira diante do Moncarapachense, na última jornada, determinou a troca.O Olhanense é último classificado na Zona Sul (fase de subida) do Campeonato de Portugal, com apenas dois pontos somados em quatro jogos, três dos quais disputados em casa.