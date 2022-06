Olhanense: Clube poderá despejar SAD

Os sócios do Olhanense, reunidos em assembleia geral, aprovaram por larga maioria (57 votos a favor e 12 abstenções, sem votos contra) uma proposta que permite à direção do clube avançar para a cessação do contrato com a SAD, que tem as suas instalações no Estádio José Arcanjo e utiliza o relvado daquele recinto no Campeonato de Portugal.Segundo o clube, a SAD não paga a renda a que se comprometeu desde abril de 2018, num total de 280 mil euros, pelo que despejo poderá ser o próximo passo.