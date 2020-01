Olhanense em risco de colapsar por culpa de alegados "incumprimentos financeiros" da SAD

O Olhanense manifestou, esta quinta-feira, através de um comunicado emitido pela direção do clube algarvio, a sua preocupação e descontentamento "pela forma como a gestão da SAD tem sido conduzida", alertando mesmo para o facto de "toda a estrutura" do clube estar em risco de "colapsar" financeira e desportivamente.





Segundo o documento emitido, a direção do Olhanense afirma que o clube teve de recorrer a um Processo Especial de Revitalização (PER) por culpa do alegado incumprimento da SAD do clube no que diz respeito ao pagamento das rendas do Estádio José Arcanjo, montante que ultrapassa os 100 mil euros. Para além desta dívida, a direção do clube afirma que o o clube não pode celebrar com o Município de Olhão o "Contrato Programa" que concede apoios financeiros ao futebol de formação, podendo a direção do clube perder o jornal 'O Olhanense'.Aquando da última eleição para a administração da SAD, que acabou com o empresário Filippo Gambato como presidente, o clube não indicou "qualquer representante", em virtude da "experiência" com o anterior investidor italiano, Andrea Papadia, que não aceitou "qualquer sugestão do representante do clube" - Isidoro Sousa, presidente do Olhanense.Face à "urgência que o assunto exige", a direção do Olhanense apelou que à administração da SAD a liquidez das alegadas dívidas "sob pena de se sujeitar às deliberações que forem tomadas na próxima na próxima Assembleia-Geral, que será marcada "com caráter de urgência".