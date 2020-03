Olhanense: João Vasco já espreita os melhores números da carreira

João Vasco está a ser uma das grandes figuras da atual campanha do Olhanense. Com 11 golos marcados em 25 jogos, o último dos quais na recente vitória sobre o Lusitano de Évora, o avançado é um dos responsáveis pela boa caminhada dos algarvios no Campeonato de Portugal.





Uma boa prestação individual com consequências na performance coletiva que lhe vale, de resto, uma aproximação intensa aos melhores números da carreira.A anterior melhor marca em termos de golos foi alcançada na temporada anterior, ao serviço do Benfica de Castelo Branco, numa campanha na qual conseguiu 14 em 35 encontros.Com um percurso em crescendo, perspetiva-se que o avançado possa bater essa marca em breve, conseguindo tornar esta numa época memorável a nível individual.O próximo jogo do Olhanense é contra o Olímpico do Montijo e João Vasco vai tentar faturar pelo segundo encontro consecutivo.