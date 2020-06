Olhanense: Leleco nega ter assinado por vários clubes

Leleco, médio do Olhanense e uma das peças mais influentes dos rubronegros, deixou de ser representado pela empresa Kool4You, que o acusou de "má conduta" e de "ter assinado por vários clubes na mesma semana". O jogador garante que "é tudo falso".

"Se eu assinei por vários clubes, o empresário que diga quais... Renovei apenas pelo Olhanense, sem qualquer intervenção do agente, tal como, de resto, sucedeu nas duas épocas anteriores", assegura Leleco.

O médio garante "nem sequer conhecer pessoalmente" o empresário Pedro Silva. "Alguns amigos cabo-verdianos deram-lhe o contacto e enviei-lhe um e-mail, com um contrato, mas nunca o vi nem ele, alguma vez, em dois anos, teve alguma intervenção nos contratos que assinei pelo Olhanense", adianta Leleco.

O jogador não esconde que há um ano "assinei pelo Real Massamá, quando por motivos familiares tinha decidido morar na zona de Lisboa, mas depois acabei por decidir permanecer no Olhanense e os responsáveis dos dois clubes entenderam-se, mas também aí o empresário não teve qualquer tipo de intervenção, nem me prestou qualquer tipo de ajuda".

Leleco lembra que "as duas únicas propostas que o empresário me apresentou foram para o Fafe, em janeiro último, e para o Torreense, recentemente, mas no Campeonato de Portugal apenas jogo no Olhanense, e talvez esta última recusa o tenha levado a tomar atitudes que não compreendo".

Na recente renovação com o Olhanense "agi sozinho, como sempre fiz ao longo destes dois anos, sem qualquer apoio do empresário, que agora vem exigir 10 por cento do que ganhei, sem que eu entenda porquê. Qual foi o trabalho dele?"

Leleco assegura "estar de consciência tranquila", enquanto Pedro Silva acusa ainda o médio, para além de "ter assinado por vários clubes", de "ocultar a renovação com o Olhanense, negada pelo próprio mas depois confirmada pelo clube".

Pedro Silva, numa publicação nas redes sociais, salienta que "não podemos admitir tal conduta e seguem-se os trâmites legais, pois não chega só ter talento natural no campo, se a cabeça não funciona. Não posso deixar que um jogador estrague a credibilidade da minha empresa, que tanto custa construir com trabalho, dedicação e qualidade nas apostas cada vez mais visíveis".

A administração da SAD do Olhanense está a prestar apoio a Leleco, que se mostra agradecido pela forma como tem sido tratado. "Mesmo com o futebol parado continuaram a pagar os salários e tenho uma dívida de gratidão para com este clube", conclui o médio.