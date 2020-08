Olhanense pondera recurso para os tribunais administrativos

O Olhanense pondera recorrer aos tribunais administrativos, depois do TAD ter negado provimento às pretensões dos rubronegros, confirmando a subida de Vizela e Arouca à 2ª Liga.

A decisão proferida esta terça-feira "não encerra necessariamente a presente disputa, constituindo uma mera etapa na luta que a Olhanense SAD trava pela legalidade e pela defesa dos seus legítimos direitos", assinalam os algarvios.

A Olhanense SAD "irá analisar ponderadamente os fundamentos do acórdão e, em devido tempo, tomará a decisão acerca das medidas a tomar, entre as quais, o recurso para o Tribunal Central Administrativo do Sul"