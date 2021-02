Olhanense reforça-se com Chico Batista e Tomaselli

O Olhanense, segundo classificado da Série H do Campeonato de Portugal, garantiu os serviços do extremo Chico Batista (ex-Esperança de Lagos) e do médio-ofensivo italiano Tomaselli (ex-GRAP de Pousos).





No sentido inverso, o extremo Ivo Braz e o avançado Finessi deixaram de pertencer aos quadros rubronegros.