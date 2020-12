Olhanense rescinde com treinador José Carvalho Araújo

A administração da SAD do Olhanense acordou com o treinador José Carvalho Araújo a rescisão do vínculo entre as duas partes, que se estendia até ao fim da época 2021/22.





Transitoriamente, e até à contratação de um novo treinador, o conjunto rubronegro fica confiado a Arlésio Coelho, adjunto da equipa técnica cessante.O Olhanense é o terceiro classificado na Série H do Campeonato de Portugal.