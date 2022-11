Olhanense revela que não permitiu ao alegado autor de insulto racista a viagem no autocarro do clube

O Olhanense revelou esta terça-feira que impediu Diogo Andrade, capitão do Rabo de Peixe, de utilizar o autocarro emprestado ao emblema açoriano para fazer a viagem para o aeroporto. Segundo os algarvios, o jogador do adversário terá insultado Edson Pires, futebolista da formação de Olhão, no jogo entre as duas equipas que teve lugar no Estádio José Arcanjo, no último fim-de-semana."Não confundimos a árvore com a floresta e após o desafio transportámos no nosso autocarro a equipa do Rabo de Peixe ao aeroporto, como já o tínhamos feito no sábado para o hotel e para o nosso estádio, mas por respeito a todos nós e ao futebol em geral, e principalmente ao nosso sub capitão Edson Pires, não permitimos que o capitão da equipa adversária viajasse com a restante comitiva, o que tendo sido aceite pela direção do Rabo de Peixe diz muito sobre a veracidade daquilo que aconteceu", pode ler-se na nota publicada nas redes sociais pelo Olhanense.Esperámos por reagir oficialmente ao sucedido no passado domingo, optando antes por nos dirigirmos às entidades competentes, pois acreditamos e confiamos nas mesmas, e agora, 48h após o sucedido e estando na posse do relatório do árbitro, decidimos proferir algumas palavras acerca dos acontecimentos gravíssimos ocorridos e que não se resumem ao minuto 38, mas sim a um jogo surreal, como outros infelizmente num passado próximo.De referir que o que aconteceu mais do que nos revoltar, entristece-nos, pois pensávamos que estes comportamentos já tinha sido abolidos do futebol.Aquilo que aconteceu é demasiado grave para alimentar nas redes sociais mais ódio e controvérsia, como tal e dado que o assunto já foi divulgado por diversos meios, vamos serenamente aguardar as decisões das entidades que tutelam e protegem o futebol em Portugal.De referir que não confundimos a árvore com a floresta e após o desafio transportámos no nosso autocarro a equipa do Rabo de Peixe ao aeroporto, como já o tínhamos feito no sábado para o hotel e para o nosso estádio, mas por respeito a todos nós e ao futebol em geral, e principalmente ao nosso subcapitão Edson Pires, não permitimos que o capitão da equipa adversária viajasse com a restante comitiva, o que tendo sido aceite pela direção do Rabo de Peixe diz muito sobre a veracidade daquilo que aconteceu. Nada mais temos a acrescentar.