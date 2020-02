Olhanense: SAD poderá ser despejada do Estádio José Arcanjo pelo clube

Os sócios do Olhanense discutirão no próximo dia 6 de março, em assembleia geral, a resolução do contrato de arrendamento que permite à SAD utilizar o Estádio José Arcanjo. A proposta, da responsabilidade da direção do clube, funda-se na falta de pagamento das rendas de abril a dezembro de 2018, de julho de 2019 e de fevereiro de 2020, no valor total de 103.866,39 euros.





Também sob proposta da direção do Olhanense, os sócios deliberarão acerca da resolução do protocolo celebrado com a SAD, por, assinala a convocatória da assembleia geral, o mesmo não estar a ser cumprido, sendo sugerida a elaboração de um novo documento, pelo clube.Entre os assuntos constantes da ordem de trabalhos figuram ainda a discussão de uma proposta com vista à venda ou permuta de cinco lotes de terreno para construção urbana, num espaço adjacente ao Estádio José Arcanjo, e também a apreciação e votação do relatório e contas respeitante à época passada e do plano e orçamento para a época em curso.O futebol profissional do Olhanense, da responsabilidade da SAD, está a viver a melhor época dos anos mais recentes: a equipa ocupa o segundo lugar na Série D do Campeonato de Portugal e dispõe de boas condições para garantir um lugar no playoff de subida à 2.ª Liga.Pese embora os bons resultados, a equipa conheceu o seu terceiro treinador na semana em curso. Vasco Faísca iniciou a campanha, mudando-se depois para o Sporting de Braga B e o seu sucessor, Bruno Ribeiro, cessou funções na última terça-feira, sendo de imediato rendido por Filipe Moreira, que se estreará no banco este domingo, no terreno do Lusitano de Évora.