Olhanense: SAD vai continuar a utilizar o Estádio José Arcanjo

A SAD do Olhanense vai continuar a utilizar o Estádio José Arcanjo, não tendo sido aprovada, em assembleia geral do clube, uma proposta com vista à resolução do contrato de arrendamento, devido à falta de pagamento de uma importância no valor total de 103.866,39 euros.





O assunto poderá, no entanto, ser de novo apreciado pelos sócios no final da época em curso. Até lá, os responsáveis do clube pretendem "dar um sinal de união a toda a cidade e à equipa de futebol", num período em que o Olhanense luta pelo regresso aos escalões mais profissionais.O Olhanense ocupa o segundo lugar na Série D do Campeonato de Portugal e recentemente mudou de treinador, estando a equipa agora sob o comando de Filipe Moreira, o terceiro timoneiro da temporada, depois de Vasco Faísca e Bruno Ribeiro.Todos os outros pontos da ordem de trabalhos da assembleia geral, incluindo a elaboração de um novo protocolo entre o clube e a SAD, foram aprovados pelos sócios do Olhanense.