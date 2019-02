Olhanense: Sundas diz que comprou 30 por cento da SAD mas Papadia desmente

O agente de jogadores e empresário italiano Alessio Sundas, proprietário da empresa Sport Man, anunciou esta quarta-feira, em declarações prestadas ao site Tuttoudine.it, que adquiriu 30 por cento da SAD do Olhanense, mas foi entretanto desmentido pelo líder da sociedade que comanda o futebol profissional dos rubronegros, o também italiano Andrea Papadia."O Olhanense não está à venda nem procura novos acionistas, são notícias falsas", disse Papadia, acrescentando: "Nunca tive o prazer de conhecer o Sr. Alessio Sundas, nem pessoalmente nem por qualquer outra via, muito menos discuti com ele a venda de ações da sociedade Sporting Clube Olhanense Futebol SAD".Segundo Papadia, "emerge de várias notícias presentes na internet que o Sr. Sundas não é novo neste tipo de declarações na comunicação social, não se confirmando depois a autenticidade das suas afirmações, pelo que o exorto a não utilizar o trabalho e os esforços económicos de outras pessoas para os seus propósitos pessoais, desconhecidos por nós, e, sobretudo, a não associar a sua imagem à nossa sociedade".Nas declarações ao Tuttoudinese.it Sundas garantiu que adquiriu 30 por cento do capital da SAD do Olhanense: "Fizeram-nos uma oferta e após uma avaliação cuidadosa decidimos aceitar", revelou, adiantando: "Passamos a fazer parte de um grande clube português, que queremos ajudar a crescer. O Olhanense tem uma grande tradição e estamos apostados em melhorá-lo sob todos os pontos de vista, respeitando claramente a maioria da sociedade".O Olhanense apostou forte no mercado de inverno, contratando 11 jogadores. na última terça-feira o treinador Ivo Soares foi afastado do comando da equipa, devido a divergências com os responsáveis da SAD, sucedendo-lhe Vasco Faísca, que vai fazer a sua estreia como treinador principal de um conjunto sénior. A turma de Olhão ocupa o quinto lugar na Série D do Campeonato de Portugal.