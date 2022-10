Olhanense vai receber Atlético em Moncarapacho

O Olhanense vai receber o Atlético no Estádio Dr. António João Eusébio, em Moncarapacho, no próximo domingo, em jogo da 4.ª jornada da Série D do Campeonato de Portugal, uma vez que o relvado do Estádio José Arcanjo não se encontra em boas condições (conforme foi visível no duelo da Taça de Portugal frente à B SAD) e o Estádio Municipal de Olhão já se encontra ocupado com outros jogos de futebol juvenil.A manutenção do relvado do Estádio José Arcanjo, propriedade do Olhanense (clube), está esta época sob a responsabilidade do Moncarapachense, que subiu à Liga 3 e terá de disputar os seus jogos, conforme determina o regulamento da prova, em campos dotados de relva natural.Face à degradação do piso, decorrem trabalhos de recuperação, por recomendação da FPF, impeditivos da realização de treinos e de jogos. No próximo dia 27 de outubro terá lugar uma inspeção ao recinto e os responsáveis do Moncarapachense acreditam que o jogo com a Académica, marcado para 29 de outubro, decorrerá naquele palco.Já o Olhanense SAD, que disputa o Campeonato de Portugal, pode disputar os seus jogos em campos com piso sintético, estando habilitados para o efeito o Municipal de Olhão e o recinto de Moncaparacho. Sempre que o estado do relvado natural do Estádio José Arcanjo o permita (o que não é o caso, atualmente), a formação do Olhanense atuará neste espaço.