Olhanense: Leleco sem medo de sonhar

O Olhanense tem marcado posição de relevo na Série D do Campeonato de Portugal e uma das principais referências é o médio Leleco. O cabo-verdiano, de 29 anos, mostra a sua satisfação. "Estou contente por estarmos a cumprir o plano traçado para esta temporada, e que passava por andar pelos lugares cimeiros, tendo como primeiro objetivo a garantia de um lugar no playoff", sublinhou o jogador, fundamental na equipa que está em 1º em igualdade com o Real.

Num campeonato "muito competitivo e com boas equipas", o segredo do Olhanense, confidencia Leleco, "tem passado pela união do grupo e pelo crescente envolvimento dos adeptos, o que permitiu superar muitos obstáculos", como o próprio conta.

Jogar contra o Olhanense "constitui uma motivação adicional para quase todos os adversários". "Fora, temos encontrado alguns sintéticos de reduzidas dimensões e em mau estado, o que dificulta a nossa tarefa", refere, ciente de que a promoção é um sonho complicado. "A subida é muito difícil, mas se chegarmos ao playoff teremos as nossas hipóteses, sabendo que, a eliminar, um jogo mal conseguido pode deitar tudo a perder", disse.

Dúvidas no banco

Com Vasco Faísca a caminho do Sp. Braga B, o Olhanense terá agora de encontrar um sucessor para continuar a liderar o grupo no caminho que, em solo algarvio, se deseja que seja rumo ao segundo escalão.