Oliveira do Douro vê confirmada subida ao Campeonato de Portugal

A Associação de Futebol do Porto anunciou esta terça-feira que o Oliveira do Douro vai disputar o Campeonato de Portugal na época 2023/24, substituindo uma das vagas deixadas em aberto pelos clubes da AF Beja e AF Évora.Na última temporada, o emblema nortenho terminou no 2.º lugar da fase de apuramento de campeão da AF Porto Divisão de Elite, atrás do campeão AD Marco 09, e por isso foi um dos clubes elegíveis para subir à 4.ª divisão, tendo em conta que os emblemas da AF Beja e AF Évora recusaram participar no escalão acima por não terem condições.Quem também poderá subir ao Campeonato de Portugal, caso aceite integrá-lo, é o Ponte, da AF Braga, uma vez que é o clube que perdeu a final da fase de apuramento de campeão para o Ribeirão.