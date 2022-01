Oliveira encerra carreira de jogador aos 37 anos para se tornar treinador do Valadares Gaia

Oliveira pendurou as chuteiras de futebolista aos 37 anos para abraçar o desafio de ser treinador no mesmo clube onde acabou: o Valadares Gaia. O experiente médio português cumpriu 12 encontros oficiais na formação do Campeonato de Portugal e aproveitou a saída do ex-treinador para se lançar para o novo desafio a nível profissional."Este convite nasceu no dia a seguir ao convite que o míster André Ribeiro teve para ir para o Pevidém. Recebi um telefonema do presidente para vir mais cedo no dia a seguir, para que fosse marcada uma reunião. Para meu agrado e surpresa, o presidente convidou-me para assumir o cargo de treinador principal. Não estava à espera, foi uma boa surpresa mas era algo que já preparava. Sou treinador-adjunto na formação da Oliveirense há três ou quatro anos", frisou em declarações aos canais do Valadares Gaia.Como futebolista, Oliveira envergou as camisolas de Oliveirense, Santa Clara, Leixões, Ethnikos Achnas, Bravos do Maquis, Benfica de Luanda, Cesarense e Sagrada Esperança. A estreia como treinador principal acontecerá na casa do Ferreira de Aves, no domingo.