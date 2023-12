Oriental despede Tuck e três horas depois já tem novo treinador

É caso para dizer que passou um tornado por Marvila. O Oriental despediu Tuck hoje de manhã e apenas três horas depois já estava a ser anunciado o sucessor. Rui Maside vai agora comandar o emblema lisboeta e, inclusive, já orientou o treino desta manhã.Truck não resistiu à sequência de três jogos sem vencer (um empate e duas derrotas) e acabou por abandonar o cargo, depois de na temporada passada ter festejado a conquista da 1.ª divisão distrital de Lisboa. O clube de Marvila ocupa o 8.º lugar da Série D do Campeonato de Portugal, com apenas 16 pontos, menos 12 que o Moncarapachense, atual 2.º classificado.O novo timoneiro começou a temporada no 1.º dezembro, mas acabou por dar lugar João Nuno, depois de duas épocas e meio no emblema de Sintra. No currículo, o técnico, de 60 anos, conta com passagens por Eléctrico, Mação, Graciosa, E. Amadora, Pescadores, Armacenenses, Moura, Al-Mesaimeer (Catar), Al-Gharafa (Catar), Al-Shamal (Catar), Náutico (Brasil), América Mineiro (Brasil) e Portuguesa (Brasil).