Oriental: Rui Gregório é o novo treinador

Rui Gregório é o novo treinador do Oriental, conjunto que está no 12.º lugar da Série G do Campeonato de Portugal. O técnico, de 51 anos, substitui, assim, Francisco Barão, que tinha sido demitido na semana passada.





O treinador conta com passagens por Odivelas, Mafra, Ribeirão, Recreativo de Caála (Angola), Moura e Belenenses. Na temporada 2019/ 20 foi adjunto de Vítor Campelos no Al Tawoon da Arábia Saudita.A estreia de Rui Gregório, acompanhado por Mauro Bastos- ex-jogador que regressa ao clube de Marvila, está agendada para o próximo sábado frente ao Sp. Ideal.