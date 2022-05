Paredes alcança feito histórico e garante subida

As altas temperaturas que se faziam sentir no jogo das decisões não afastaram os adeptos paredenses, que invadiram a cidade desportiva e provocaram uma verdadeira enchente. O ambiente de festa contagiou as bancadas ainda antes do apito inicial, com muitas bandeiras e sons de um instrumento a fazer lembrar as vuvuzelas. O espetáculo funcionou de ensaio para o que iria acontecer no final: uma explosão de alegria pela vitória sobre o S. Martinho que garantia a histórica subida do Paredes à Liga 3. O golo de Pedro Correia, ainda na primeira parte (22’), provocou a primeira reação de entusiasmo no complexo desportivo, mas não foi suficiente para retirar a tensão dos minutos seguintes, uma vez que nada estava garantido e um deslize poderia ser aproveitado pelo Lank Vilaverdense e Leça, também na luta pela subida. O S. Martinho nunca baixou a guarda e procurou o empate até ao último segundo dos seis minutos de compensação. Quando o árbitro apitou para o final da partida, a emoção apoderou-se de jogadores e equipa técnica, festejando em uníssono com os adeptos, depois de uma invasão pacífica.

"Ficámos em primeiro e provámos que éramos os melhores. Espero que seja a primeira grande história do clube e daqui para a frente alguém consiga fazer mais e melhor", referiu o treinador Eurico Couto, desejoso por terminar a época com o título de campeão, porque "esta equipa só sabe jogar para ganhar".

Pedro Silva, líder do clube, não escondeu a emoção. "É o meu segundo mandato, com duas subidas, e desejo que tudo isto faça parte de um trajeto que pretendemos alcançar no futuro", salientou. Já Alexandre Almeida, presidente da autarquia, mostrou vontade de apoiar o clube na nova etapa. "Temos condições para ter uma equipa bem estruturada. Vai ter de ser criada uma SAD ou SDUQ e vamos tentar envolver os nossos empresários como patrocinadores ou investidores", garantiu.

O plantel acabou o dia a festejar num autocarro panorâmico a percorrer as ruas da cidade.