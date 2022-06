Paredes conquista Campeonato de Portugal

O Paredes venceu este sábado o Campeonato de Portugal. A equipa nortenha derrotou o Fontinhas por 4-0 na final disputada no Estádio Nacional.

O primeiro golo do encontro foi marcado ao 28 segundos, por Hélder Pedro, que começou e concluiu uma jogada de combinação com Marcos Júnior. Aos 67' o capitão Amadeu, num lance de insistência, fez o segundo para a equipa nortenha. Nilo (80') aproveitou um erro do guarda-redes do Fontinhas para fazer o 3-0 e Nélson Piquet, já nos descontos, fixou a goleada no Jamor.

Terceiro título nacional da história do Paredes, depois de duas conquistas da 'antiga' 3.ª Divisão, nas temporadas de 1999/2000 e 2008/09.

Recorde-se que Paredes e Fontinhas garantiram a subida e vão disputar a Liga 3 na próxima época.