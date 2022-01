Patrick Morais de Carvalho traça objetivos para o Belenenses: «Queremos o futebol na Liga 3»

O presidente do Belenenses, Patrick Morais de Carvalho, deu conta do trabalho realizado nos últimos anos na mensagem de Ano Novo dirigida aos sócios e adeptos dos azuis e traçou os objetivos para 2022."Queremos colocar o futebol na Liga 3; queremos o avanço das restantes parcelas do Complexo Desportivo; queremos a inauguração do Lidl e do novo posto da Repsol; queremos a adjudicação da parcela do Topo Norte referente ao Colégio e Piscina e queremos continuar com o ecletismo, adaptado aos novos tempos mas sem perda da nossa tradicional competitividade", frisou na mensagem partilhada no site oficial.Caros amigos, sócios e adeptos do Clube de Futebol "Os Belenenses",De quanto mais baixo viermos e quanto mais alto chegarmos, maior será o nosso orgulho e a nossa satisfação.Após sermos obrigados a ultrapassar três penosos anos nas profundezas dos campeonatos distritais da AFL, o ano de 2021 fica marcado pelo regresso do Belenenses aos campeonatos nacionais.Tem ficado evidente que o caminho até ao topo será longo e não isento de dificuldades, mas essa é a sina de ser Belenenses: vencer as dificuldades, superar o que é aparentemente impossível.Ou como dizem e muito bem os nosso adeptos: "a nossa paixão não tem divisão".A minha tradicional mensagem de Ano Novo começa, portanto, pelo futebol, mola impulsionadora do nosso Clube.Temos a missão e o sonho de recolocar o Belenenses no lugar que é seu por direito próprio, a ombrear com os maiores emblemas do desporto nacional na I Liga do futebol português.E como se sabe, um homem, uma organização, com sonhos, nunca morre.Queremos chegar ao mês de Junho de 2022 a festejar a subida à Liga 3. É esse o nosso foco e o nosso objectivo.As dificuldades são várias mas com o trabalho dedicado e profissional da nossa equipa técnica e dos nossos briosos atletas mantenho hoje, como em Julho de 2021, a firme convicção de que, na altura certa, estaremos todos a festejar com os sócios e adeptos a conquista de mais uma subida de divisão.Para isso, temos de perceber que no futebol, por muito que se respeite o passado e se olhe para o futuro, o que conta é o presente – o que nos remete para a necessidade imperiosa de fazermos ajustes imediatos no nosso plantel.Neste aspecto devo reconhecer o mérito da nossa pequena, mas muito profissional e dedicada, estrutura do futebol, que tem tido um trabalho fantástico e de uma dedicação ímpar.Um trabalho invisível, longe dos holofotes, mas que nos trará a força necessária para que possamos ser felizes no final da época.Peço-vos, neste plano e como sempre, o apoio incondicional da massa associativa à nossa equipa e aos nossos atletas.Ainda neste ponto, quero aproveitar esta mensagem para pedir encarecidamente aos sócios e adeptos do Clube que são mais entusiastas no apoio à equipa que tenham sempre presente que o lançamento de objectos, o cântico de mensagens que possam ser consideradas atentatórias da honra de terceiros e o uso de pirotecnia têm levado ao longo desta época a recorrentes multas e consequências extremamente gravosas para a tesouraria do Clube.Peço que se contenham e que não causem estes prejuízos ao Clube, juntos vamos conseguir!Por outro lado e de um modo geral, este ano que agora finda foi uma vez mais marcado, a nível nacional e internacional, pela pandemia de Covid-19.Como era inevitável, o Belenenses não esteve imune às várias contrariedades que decorrem deste autêntico flagelo e tem sofrido consequências várias que se têm feito sentir numa quebra muito significativa das suas receitas, com forte impacto na tesouraria.A imprevisibilidade, palavra que causa terror a qualquer gestor prudente, tem estado sempre presente e temos vivido perante constantes incertezas.Temos resistido, com muita tenacidade, sempre na busca permanente de receitas, sendo importante registar que conseguimos chegar ao final do ano com as principais responsabilidades do Clube cumpridas, incluindo impostos, salários dos trabalhadores, vencimentos e subsídios de atletas e técnicos de todas as modalidades, PER, impostos, encargos com a segurança social, FSE e outros encargos.Excepção ao cumprimento generalizado verifica-se, como é sabido, na questão dos subsídios de férias e de Natal dos trabalhadores afectos ao Bingo e do subsídio de Natal dos trabalhadores do Clube (aqueles, poucos, que não recebem em duodécimos), cujo pagamento se encontra em atraso.Ainda no plano financeiro, gostaria de recordar que o ano de 2021 fica marcado na vida do Clube pela apresentação de contas relativas ao exercício de 2020/21.Trata-se de um exercício histórico, com contas que encerraram com um resultado líquido positivo de 4.582.985 €.Foi com enorme orgulho que registámos, no dia dessa apresentação aos sócios, que o Belenenses está incomparavelmente mais forte e sustentável do que aquele que encontrámos em 2014.Hoje, o passivo global do Clube ascende a 5 milhões de euros, sendo que apenas 1.9 milhões é dívida exigível já que o restante valor resulta de diferimentos.Desde 2014, o passivo do Clube foi reduzido em 9.8 milhões de euros.Mas há mais: em 2014 os capitais próprios do Clube ascendiam a 2.4 milhões totalizando hoje 7.8 milhões.Um incremento de 218%.Em relação às dívidas fiscais verifica-se que, em 2014, o Belenenses devia entre Segurança Social e Autoridade Tributária um valor total de 786.014 €. Hoje, no final de Dezembro de 2021, deve rigorosamente ZERO.Não há como não dizer que o orgulho é imenso!O ano de 2021 fica também marcado como o ano em que as obras da Lidl e da Repsol tiveram início, dando-se assim finalmente o pontapé de saída na efectiva requalificação do Complexo Desportivo do Restelo.O homem sonha, a obra nasce, do papel ao terreno foram uma série de anos de muito trabalho diplomático e invisível de um conjunto de elementos do Clube que merecem de todos os Belenenses um forte aplauso. Um dia, por certo, far-se-á a história da requalificação do maior e melhor Complexo Desportivo e de Lazer da zona Ocidental da cidade de Lisboa e esses nomes serão devidamente reconhecidos.Olhando para 2022, os nossos desejos e objectivos são claros:Queremos colocar o futebol na Liga 3; queremos o avanço das restantes parcelas do Complexo Desportivo; queremos a inauguração do Lidl e do novo posto da Repsol; queremos a adjudicação da parcela do Topo Norte referente ao Colégio e Piscina e queremos continuar com o ecletismo, adaptado aos novos tempos mas sem perda da nossa tradicional competitividade.Acredito que 2022 será um ano à Belenenses. Mais um que encaramos cantando:«Hoje como antigamentenada temos que temerBelenenses para a frentecom a certeza de vencer»Quero, por fim, dirigir-me aos nossos atletas, treinadores, seccionistas e funcionários, todos eles um elemento central da nossa identidade única e elemento indispensável para a defesa da nossa mística azul,aos sócios e adeptos, portadores do espírito dos Rapazes da Praia,aos meus bravos e resilientes companheiros dos Órgãos Sociais, que se têm constituído como o último reduto do Belenenses,e ao nosso símbolo Vicente Lucas, nosso queridíssimo amigo, com quem ontem, mais uma vez, falei longamente e me deu conta da sua vontade de viver e do seu amor ao seu Belenenses que quer ver Campeão em 2021/22.A todos vós e às vossas famílias e amigos desejo um excelente ano de 2022, com muita saúde, que traga aquilo que mais ambicionam a nível pessoal, profissional e desportivo.Vemo-nos já no próximo dia 9 de Janeiro, às 11h00, no Estádio do Restelo, na recepção ao Sporting Ideal em mais uma jornada do Campeonato de Portugal!Com uma saudação amiga e azul,Patrick Morais de Carvalho