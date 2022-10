Paulo Fernandes será o novo treinador do Guarda Desportiva

Paulo Fernandes vai ser, segundoapurou, o novo treinador do Guarda Desportiva, equipa da Série B do Campeonato de Portugal. O responsável técnico, de 48 anos, iniciou a época no União Serpense, em Beja, mas devido a alguns problemas acabou por deixar aquela formação, após a desistência do clube de participar nos campeonatos distritais.Paulo Fernandes é um treinador experiente e já passou por vários clubes de diferentes países: La Salle e Zorros de Matamoros, ambos no México, Tehe Cong FC e Navi Bank FC do Vietname, Yamaga FC do Japão, Puymiclan de França, Talento Esportivo, Avai, Paulista Jundai e Anapolis, todos no Brasil. Já no Laos esteve à frente do Luang Prabang United.Em Portugal, começou nos sub-17 do Argus, também no Nogueirense, e vai agora ser o novo treinador da formação da Guarda Desportiva, sucedendo no cargo a Pedro Duarte.