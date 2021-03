Paulo Lopes reeleito presidente do Vidago FC

Paulo Lopes, atual presidente do Vidago Futebol Clube, viu o voto de confiança dos associados ser renovado e continua à frente dos destinos do clube por mais um mandato. A afluência à mesa de voto ontem foi uma das maiores que o clube já dispôs, dentro do universo de possíveis votantes, e exerceram esse direito 64 associados com a particularidade de todos o terem feito na Lista A, a única a sufrágio: não existiram quaisquer votos em branco nem nulos.





"Tem sido um trabalho de variadíssima gente. Este tem sido um projeto que tem contado com o apoio e incentivo de muitos. Lembro, os que comigo têm dado o seu melhor nos Órgãos Sociais desde 2015. Recordo a exigência e apoio de associados e parceiros. Reconheço a competência e a alta qualidade dos que colaboraram e colaboram com o Clube. Agradeço a todos os que acreditaram no projeto e direta ou indiretamente o têm apoiado. Este, será um novo ponto de partida. Chegamos a este ponto de partida com a consciência do dever cumprido. Chegamos aqui com orgulhono que todos conseguimos", disse Paulo Lopes que depois de mais esta esmagadora vitória, continua na liderança dos destinos do Vidago Futebol Clube até 2023.