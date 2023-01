Paulo Matos é reforço do União de Santarém

Paulo Matos é o novo reforço do União de Santarém, aque atua na Série C do Campeonato de Portugal. O médio, de 23 anos, deixa o Moncarapachense, da Liga 3, e vai reforçar o conjunto escalabitano.Por outro lado deixaram o plantel às ordens de André David o lateral Filipe Cascão e o médio Fernandinho. Curiosamente, os três reforços do União de Santarém nesta fase da temporada saíram todos do Moncarapachense. O médio Tiago Batista e o avançado argentino Juan San Martin já se tinham estreado anteriormente.