Paulo Rodrigues é reforço do Vila Real

Paulo Rodrigues é o mais recente reforço do Vila Real para a nova temporada. O avançado, de 20 anos, chega a Trás-os-Montes proveniente do Feirense, emblema ao serviço do qual apontou três golos em 25 encontros na última época.





Com formação dividida pelo Oliveira de Frades, pelo Lusitano de Vildemoinhos, pelo Sporting e pelo Aves, Paulo Rodrigues fez a última campanha ligado aos sub-23 do Feirense. Parte agora para a primeira experiência ligado a uma primeira equipa.