Pedras Rubras: Filipe Relvas prepara-se para dar o salto

Filipe Relvas prepara-se para dar o salto do Campeonato de Portugal e a 1ª Liga é uma forte hipótese. O jovem defesa-central, de 20 anos, destacou-se esta temporada com a camisola do Pedras Rubras, na Série B do terceiro escalão, e tem 'à perna' vários pretendentes que acompanharam o percuro que fez ao longo da época.





Utilizado em 26 jogos oficiais em 2019/20 (25 no Campeonato de Portugal e um na Taça de Portugal), nos quais cumpriu sempre os 90 minutos, o esquerdino, de 1,92 metros, cumpriu apenas a segunda temporada como sénior, depois de ter representado o Gondomar. O percurso na formação foi dividido entre Feirense e Sp. Espinho.