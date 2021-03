Pedras Rubras protesta jogo frente ao Marítimo B

A direção do Pedras Rubras entregou esta segunda-feira, na Federação Portuguesa de Futebol (FPF), um protesto pelo facto de considerar que o Marítimo utilizou três jogadores da equipa principal no duelo que colocou frente a frente as duas equipas este domingo, na 20ª jornada do Campeonato de Portugal.





Segundo os regulamentos, as equipas B não podem utilizar, nas últimas dez jornadas, elementos que tenham realizado pelo menos dez jogos na equipa principal. O Pedras Rubras entende, assim, que Moisés, Moreno e Jefferson foram utilizados de forma irregular e já protestou o jogo.Da parte do Marítimo,sabe que o clube ainda não foi notificado mas os insulares lembram que os três jogos que faltam para terminar a presença na primeira fase do Campeonato de Portugal, contra Coimbrões, Trofense e Gondomar, foram calendarizados pela FPF de forma a acertar calendário e a que a equipa madeirense pudesse terminar a competição - devido à proibição da realização de jogos na Madeira por parte do Governo Regional.