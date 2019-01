Pedras Salgadas limpou balneário após visita ao Gil Vicente e recebeu agradecimento

O Pedras Salgadas protagonizou um gesto simpático após o duelo do fim de semana com o Gil Vicente. As duas equipas defrontaram-se em Barcelos e os galos golearam por 4-0, mas nem por isso a equipa visitante deixou de limpar o seu balneário no final da partida, segundo explica o site Desportivo Transmontano.A atitude dos visitantes levou o Gil Vicente a enviar uma nota de agradecimento ao adversário: "O Gil Vicente FC, vem por este meio, agradecer ao Pedras Salgadas, a forma briosa como deixou o balneário, por vós utilizado no passado domingo no Estádio Cidade de Barcelos".O gesto traz à memória situações de fair play idênticas, como as que foram protagonizadas pelo Japão no último Mundial ou pelo Feirense na Liga NOS