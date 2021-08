Pedras Salgadas retoma treinos após casos positivos de Covid-19 no plantel

O Juventude de Pedras Salgadas, equipa Satélite do Desportivo de Chaves, que vai disputar o Campeonato de Portugal, voltou aos treinos depois de um período de duas semanas em quarentena, devido à presença de casos positivos de Covid-19 no plantel.





Através de um comunicado, a direção do clube da Vila Termal, tornou público que "todos os jogadores que, na altura, testaram positivo, apresentaram os documentos da DGS, autorizando a retoma da atividade desportiva".De recordar que após a deteção de casos positivos os treinos foram suspensos assim como os jogos de preparação da época 2021/2022.O Juventude de Pedras Salgadas tem um jogo de preparação agendado para amanhã, 19 de agosto, com o vizinho Vidago, que esta temporada desceu ao distrital da AF Vila Real às 19:30, no Estádio da Portelinha, nas Pedras Salgadas.