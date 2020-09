Pedro Araújo já não vai ser CEO do União SAD

Dois dias depois de ter sido anunciado como um dos elementos da nova administração do União SAD como vice-presidente e de exercer também o cargo de CEO, Pedro Araújo, não vai aceitar este desafio unionista. O Record sabe que algum desconforto em relação à gestão da SAD e a falta de tempo face aos restantes afazeres profissionais, levaram a este volte face. Contactado pelo nosso jornal, Pedro Araújo não quis tecer qualquer comentário sobre o tema e não confirmou a sua saída da estrutura dos azuis e amarelos.





Quanto à presença deste dirigente no CF União e na Associação Desportiva União da Madeira, osabe que Pedro Araújo ainda está a ponderar se é possível continuar a ajudar, face à insistência dos restantes elementos da direção para que tal possa ser possível. Por coerência e inerência, o ex; CEO considerava que tal não devia suceder, mas aceitou pensar sobre o assunto. Em cima da mesa poderá estar uma possível colaboração com os unionistas, mas sem exercer qualquer cargo na estrutura das duas instituições.