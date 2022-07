Pedro Barroso é o novo treinador do Salgueiros

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Pedro Barroso é o novo treinador do SC Salgueiros para a temporada 2022/23. Iniciou a carreira em 2004/05, então ao serviço das camadas jovens do Penafiel, passou depois pelo Paredes, Freamunde, transitou para o Tondela e Chaves, ambos na 2ª Liga, seguindo-se Felgueiras 1932, Rebordosa, Aliados Lordelo e Benfica Castelo Branco. Na última época assumiu o Sp. Espinho.

Depois de na época transata ter conquistado o 5º lugar na fase de subida do Campeonato de Portugal, a equipa de Paranhos volta a sonhar com um lugar que permita lutar pela ascensão à Liga 3. Com a equipa técnica definida, segue-se a construção de um plantel ambicioso e ganhador.